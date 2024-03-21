Горшков: «Матч с Сербией очень важен для сборной России»

Защитник сборной России Юрий Горшков поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Сербии.

«Сербия постоянно участвует в крупных турнирах, поэтому будет интересный матч. Сейчас каждый матч важен для сборной России, и не так важно, что у игр товарищеский статус», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

21 марта сборная России сыграет с Сербией в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.