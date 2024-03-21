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21 марта, 13:27

Тарханов считает, что отсутствие Мостового не скажется на игре сборной России против Сербии

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов заявил, что отсутствие вингера «Зенита» Андрея Мостового не скажется на игре национальной команды против Сербии.

«В сборной много футболистов. Не думаю, что отсутствие Мостового скажется на рисунке игры команды. Он за «Зенит» хорошо играет, но всегда есть, кем заменить. Не такая серьезная потеря», — цитирует Тарханова Legalbet.

Полузащитник Мостовой пропустит матчи против Сербии и Парагвая из-за травмы. 26-летний вингер в текущем сезоне забил три мяча в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Матч России против Сербии состоится сегодня, 21 марта, в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarhanov-otsutstvie-mostovogo-ne-skazhetsya-na-risunke/
Андрей Мостовой
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Александр Тарханов
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