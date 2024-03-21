Хохлов — о матче с Сербией: «Карпину важнее всего целостность игры»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Сочи» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Сербии.

«Карпин давно работает с командой, ему важнее всего целостность игры и общий рисунок матча. Я не думаю, что будет акцент на одной из зон. Естественно, какие-то индивидуальные вещи он подскажет, но не будет акцента на чем-то одном», — сказал Хохлов «СЭ».

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Сербии, а 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча состоятся на «ВТБ Арене» в Москве.

(Савелий Максимцев)