Захарян признался, что соскучился по Москве

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что соскучился по России.

17 марта 20-летний россиянин присоединился к сборной России.

«Как с испанским? Получше, но все еще нужно изучать. Именно в Москве не был с октября. Соскучился? Да, конечно. Снег? Нормально, я же ожидал. Конечно, приятнее в плюс 20, но не прямо холодно», — сказал Захарян в видео, которое опубликовала пресс-служба сборной России.

Захарян попал в окончательный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Команда сыграет против сборных Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.