Лодыгин рассказал о забавном диалоге с Карпиным

Вратарь сборной России и греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

— О чем успели поговорить с Валерием Георгиевичем?

— С главным тренером особо ничего не проговаривали. Просто поздоровались. Он мне даже сказал: «Раз ты с Виталием Витальевичем (Кафановым — тренером вратарей сборной России, — прим. «СЭ») общался, то уже все, все нормально» (смеется).

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В последний раз Лодыгин был в заявке сборной России на чемпионате Европы 2016 года.