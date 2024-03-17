Волков — о том, как остановить Влаховича: «Без разницы, с кем мы играем»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился мнением с «СЭ» о противостоянии с нападающими национальной команды Сербии.

— У сербской команды мощная атакующая линия. Есть ли понимание, как можно остановить Влаховича и компанию?

— До этого я сказал, что без разницы, с кем мы играем. Но на теории какие-то детали мы еще не разбирали. У нас только была первая теория с тренерским штабом. Пока разбирали то, как будем играть мы.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Ранее сборная Сербии объявила окончательный состав на матч с Россией. В заявку команды вошли нападающие: Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»).