Жирков о сборной: «Мне скинули расписание при Карпине. Думаю: «Точно нет»

Жирков заявил, что не думает о возвращении в сборную России

Футболист «Химок» Юрий Жирков заявил, что не рассматривает вероятность возвращения в сборную России.

— Когда недавно у тебя спрашивали про продолжение карьеры в сборной, ты не дал четкого ответа. Как будто готов продолжать.

— Мне скинули расписание сборной при Карпине. Думаю: «Не, точно нет» (смеется). Там слишком много всего было написано.

— То есть сборная — закрытая история?

— Скорее всего, да.

Жирков забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 105 матчах за сборную России. В 2008 году игрок в составе национальной команды стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.