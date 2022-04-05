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Жирков о сборной: «Мне скинули расписание при Карпине. Думаю: «Точно нет»

Жирков заявил, что не думает о возвращении в сборную России
Максим Алланазаров
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Севастиан Терлецкий
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Футболист «Химок» Юрий Жирков заявил, что не рассматривает вероятность возвращения в сборную России.

Когда недавно у тебя спрашивали про продолжение карьеры в сборной, ты не дал четкого ответа. Как будто готов продолжать.

Мне скинули расписание сборной при Карпине. Думаю: «Не, точно нет» (смеется). Там слишком много всего было написано.

То есть сборная — закрытая история?

Скорее всего, да.

Жирков забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 105 матчах за сборную России. В 2008 году игрок в составе национальной команды стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова
Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
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Жирков задумывался о завершении карьеры в сборной в 2008 году
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