Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:50

Жирков заявил, что послал депутата, которому Аршавин ответил про ожидания и проблемы

Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Жирков рассказал о своем разговоре с депутатом Антоном Беляковым после неудачи сборной России на Евро-2012.

После поражения российской команды в матче с Грецией (0:1) Беляков вступил в конфликт с Андреем Аршавиным, в ходе которого Аршавин заявил «Ваши ожидания — ваши проблемы».

Тогда была дикая ненависть. Особенно после слов Аршавина.

В принципе, мы играли-то хорошо, но не повезло с греками и поляками. Все говорят про ту историю с Аршавиным, но в наш отель (фразу про ваши ожидания Аршавин произнес в лобби отеля сборной в Варшаве, — Прим. «СЭ») даже жен не пускали. После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, еще кто-то...

Ты был при том самом разговоре Аршавина с депутатом?

Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?»

Ты ему отвечал?

Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально.

В 2012 году сборная России заняла третье место в группе А на чемпионате Европы с 4 очками в 3 матчах. Российская команда разгромила Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и проиграла Греции (0:1).

Из-за поражения грекам в последнем туре россияне не смогли попасть в плей-офф турнира.

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова

Андрей Аршавин
Юрий Жирков
Футбол
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Вся правда о горохе: польза и вред
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жирков о сборной: «Мне скинули расписание при Карпине. Думаю: «Точно нет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости