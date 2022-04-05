Жирков заявил, что послал депутата, которому Аршавин ответил про ожидания и проблемы

Юрий Жирков рассказал о своем разговоре с депутатом Антоном Беляковым после неудачи сборной России на Евро-2012.

После поражения российской команды в матче с Грецией (0:1) Беляков вступил в конфликт с Андреем Аршавиным, в ходе которого Аршавин заявил «Ваши ожидания — ваши проблемы».

— Тогда была дикая ненависть. Особенно после слов Аршавина.

— В принципе, мы играли-то хорошо, но не повезло с греками и поляками. Все говорят про ту историю с Аршавиным, но в наш отель (фразу про ваши ожидания Аршавин произнес в лобби отеля сборной в Варшаве, — Прим. «СЭ») даже жен не пускали. После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, еще кто-то...

— Ты был при том самом разговоре Аршавина с депутатом?

— Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?»

— Ты ему отвечал?

— Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально.

В 2012 году сборная России заняла третье место в группе А на чемпионате Европы с 4 очками в 3 матчах. Российская команда разгромила Чехию (4:1), сыграла вничью с Польшей (1:1) и проиграла Греции (0:1).

Из-за поражения грекам в последнем туре россияне не смогли попасть в плей-офф турнира.