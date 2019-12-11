Юрий Жирков: «Группа сборной России на Евро-2020 значительно сильнее той, что была на чемпионате мира»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков надеется, что команда по-другому сыграет с Бельгией на чемпионате Европы-2020. В отборочном турнире россияне дважды проиграли бельгийцам.

— Летом пройдет Евро-2020. Что думаете о наших шансах?

— У нас очень сложная группа (сборной России достались Бельгия, Дания). Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.

— Два матча мы проведем в Питере — это плюс?

— Маленький плюс есть в этом. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние. Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, с свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра. Все-таки собраться на неделю на полторы, чтобы сыграть отборочные матчи это одно. А длительный сбор перед крупным турниром совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс.