Юрий Жирков: «Где мне комфортнее играть? Я сам запутался»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над командой Казахстана (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Тяжелый матч, хорошо, что выиграли на последних минутах, — цитирует официальный сайт РФС Жиркова. — Очень тяжелая игра. Все было, как всегда, через два дня на третий матч, ничего сложного. В чем секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Сегодня взяли важные три очка, оторвались от сборной Шотландии, все в наших руках. У нас в конце не получался последний пас. Хорошо, что Фернандес забил. Соперник хорошо играл в обороне, не оставлял свободные зоны, компактно и быстро перемещался. Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался.

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