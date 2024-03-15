Актер Милош Бикович снялся в ролике перед матчем России и Сербии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин раскрыл некоторые подробности трейлера матча между Россией и Сербией.

«Милош Бикович, как мы и планировали, снялся в матчевом трейлере Россия — Сербия, созданном совместно Российским футбольным союзом и «Русской медиагруппой». В ролике болельщики также увидят сразу несколько футболистов, ставших актерами. Причем как российской сборной, так и сербской. Скоро мы его покажем», — приводит слова Терешина ТАСС.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча: с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.