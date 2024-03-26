Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Если бы меня спросили правильное ли это решение, я бы ответил, что да. У меня нет никаких сомнений, что его кандидатура себя оправдала. Он пользуется авторитетом у футболистов, знает их потребности, так как он изучил их, а они его. У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять», — сказал Колосков «СЭ».

Кроме национальной команды Карпина руководит «Ростовом». Он возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.

Константин Передерий