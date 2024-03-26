Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:10

Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Карпин уже несколько лет работает в сборной России, последние 2 года вышли особенно непростыми — изоляция, сложности с поиском сильных спарринг-партнеров. Но несмотря на все обстоятельства, мы видим, что у сборной России вырисовывается свой стиль, своя игра. Мы видим некоторую стабильность в подборе игроков основного состава. Теперь мы можем назвать 7-8 игроков, которые выйдут в старте. Карпина надо продлевать! Уверен, сил на работу у него хватит, но нужен и эмоциональный тонус, объективность в вопросе вызова игроков в национальную команду. Главное — это результат. Когда он есть, никаких вопросов не возникает», — сказал Газзаев «СЭ».

Валерий Карпин. Карпин продлит контракт с РФС на два года

Газзаев также отметил, что посещаемость на матчах сборной России связана с фигурой Карпина.

«Хочется сказать теплый слова в адрес РФС, которые превращают матчи сборной России в спортивно-патриотическое мероприятие. Это очень важно! Посмотрите, сколько людей приходит на сборную. Безусловно, роль главного тренера, здесь определяющая», — добавил Газзаев.

Кроме национальной команды Карпина руководит «Ростовом». Он возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
5
4
Читайте также
Волейболист Тарас Хтей рассказал о ситуации в Белгороде
15-летний Халилов рассказал, как спасал людей в «Крокус Сити Холле»
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Карпин продлит контракт с РФС на два года
Джанашия оценил игру сборной России против Сербии
В РФС рассказали, что усилия найти сборной России достойных соперников предпринимаются
Митрофанов — об УЕФА: «Контактировали на позапрошлой неделе. Сказать, что был прорыв, не могу»
Силкин: «Головин и Миранчук сейчас ведущие игроки сборной России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Новости
RSS RSS
Все новости