Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Карпин уже несколько лет работает в сборной России, последние 2 года вышли особенно непростыми — изоляция, сложности с поиском сильных спарринг-партнеров. Но несмотря на все обстоятельства, мы видим, что у сборной России вырисовывается свой стиль, своя игра. Мы видим некоторую стабильность в подборе игроков основного состава. Теперь мы можем назвать 7-8 игроков, которые выйдут в старте. Карпина надо продлевать! Уверен, сил на работу у него хватит, но нужен и эмоциональный тонус, объективность в вопросе вызова игроков в национальную команду. Главное — это результат. Когда он есть, никаких вопросов не возникает», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также отметил, что посещаемость на матчах сборной России связана с фигурой Карпина.

«Хочется сказать теплый слова в адрес РФС, которые превращают матчи сборной России в спортивно-патриотическое мероприятие. Это очень важно! Посмотрите, сколько людей приходит на сборную. Безусловно, роль главного тренера, здесь определяющая», — добавил Газзаев.

Кроме национальной команды Карпина руководит «Ростовом». Он возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.