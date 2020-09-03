Все игроки и тренеры сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус
09:42
Игроки и тренерский штаб сборной России сдали второй тест на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный Telegram-канал команды. По его итогам у всех — отрицательные результаты.
Таким образом, национальная команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией.
Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия
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