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Все игроки и тренеры сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

09:42
Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус. Фото instagram.com/teamrussia
Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус. Фото instagram.com/teamrussia
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Игроки и тренерский штаб сборной России сдали второй тест на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный Telegram-канал команды. По его итогам у всех — отрицательные результаты.

Таким образом, национальная команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/41

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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