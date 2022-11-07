Кавазашвили считает оправданным вызов шести спартаковцев в сборную: «Команда на подъеме»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» прокомментировал новый состав сборной России на ноябрьский сбор для проведения товарищеских матчей против сборных Таджикистана и Узбекистана.

«Руководители футбольных клубов набирают ребят из лучших команд страны. А у нас лучших команд сейчас раз, два и обчелся. «Спартак» сейчас на подъеме. Команда в коллективном плане, начиная с полузащитников и заканчивая нападающими, предлагает игровой и атакующий футбол. Этого не хватает нашей сборной. Карпин сейчас делает ставку на групповых игроков, которые сыграны между собой. Посмотрим, что дальше он покажет. Увы, но определить, кто в нашем составе играет лучше, кто является звездой не получится. Потому что соперник не очень силен. Это не те комнады, с которыми можно выяснить, какие у нас классные футболисты. Футболисты одни и те же. Новшества никакого нет. У нас звезд не появляется. Если кто-то есть, то мы их уже всех знаем. Они у нас на слуху. Это очередная игра для зачета, чтобы сборная команда имела соперников», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.