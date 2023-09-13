Вратарь молодежной сборной России Дегтев: «Международные матчи важны, они помогают выйти из своего пузыря и понять наш уровень»

Вратарь «Сочи» и молодежной сборной России Александр Дегтев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о важности международных матчей.

«Убежден, что международные матчи важны, они помогают выйти из своего пузыря и понять наш уровень. Возможно, до матчей кто-то считал, что Узбекистан слабая команда. Но это не так. Узбекистан выиграл кубок Азии до 20 лет и участвовал на чемпионате мира 2023 года в Аргентине, где смог выйти из группы», — сказал Дегтев «СЭ».

Также вратарь оценил атмосферу на стадионе в Бухаре.

«Отмечу также атмосферу на стадионе, на первом матче было 5 тысяч зрителей, был фанатский сектор с барабанами, и весь стадион гнал хозяев вперед. На втором матче также было много зрителей, и приятно, что они были очень вежливыми: болели за свою команду, но также хлопали нашим удачным действиям, а после матча и вовсе кричали «Россия, Россия» и «молодцы», — добавил Дегтев.

На 2-й минуте счет открыл полузащитник «Ростова» Алексей Колтаков. На 15-й минуте преимущество россиян удвоил форвард «Урала» Илья Ишков.

Это уже второй матч между молодежными сборными России и Узбекистана. Первый, который также проходил в Бухаре 8 сентября, завершился результативной ничьей — 3:3.