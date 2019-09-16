Владимир Быстров: «Согласен, что Чалова и Соболева рано вызывать в сборную России»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о нападающих Федоре Чалове и Александре Соболеве, которых не вызывают в сборную России.

— Вы согласны с позицией главного тренера сборной Станислава Черчесова, что Федора Чалова и Александра Соболева еще рано вызывать?

— Абсолютно согласен, тем более команда дает результат, — цитируют «Известия» Быстрова. — Все должно быть постепенно. Если ты понимаешь, что у тебя этот игрок просто не будет играть, а на его позиции есть хороший футболист, то какой смысл его вызывать. Конечно, надо привлекать молодых, но постепенно и в нужный момент. Главное, этот момент не упустить.

— Разочаровал ли вас кто-то в текущем составе сборной?

— Повторю, если команда дает результат, то нельзя говорить, что кто-то разочаровал. Хотя от некоторых игроков сборной мы ждем большего.

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