Виталий Мутко: «После поражения от Португалии в 2004 меня вызвал Путин и спросил: «Что это было?»

Бывший президент Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко заявил, что скучает по спорту и рассказал, когда начались переговоры по проведению чемпионата мира по футболу в России.

— Конечно, скучаю по спорту, — цитирует «Матч ТВ» Мутко. — На «Лужниках» мы и играли, и болели, столько эмоций отдали. Неважно, где ты, чем ты занимаешься, надо через сердце все пропускать, как я говорил: «Фром май харт». Если ты что-то делаешь, надо этому делу отдаваться и любить. Когда Владимир Путин дал добро на ЧМ? Все началось в 2005 году. Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть.