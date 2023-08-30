Скопинцев удивлен попаданию в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи.

«Ну это пока только расширенный список. Еще не вызвали в сборную, поэтому рано что-то об этом говорить. Удивлен ли? Удивлен, удивлен. Но очень приятно было попасть в него. Значит, все-таки я убедил тренеров обратить на себя внимание. Но еще посмотрим, что будет дальше, подождем, когда объявят окончательный список. Разумеется, я рад. Всегда говорю правду. Очень рад быть в расширенном списке», — приводит слова Скопинцева «Известия».

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел за «Динамо» восемь матчей и забил один мяч.