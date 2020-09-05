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Венгрия — Россия: где и когда смотреть трансляцию матча

16:50
3 сентября. Москва. Россия — Сербия — 3:1. Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 сентября. Москва. Россия — Сербия — 3:1. Далер Кузяев, Антон Миранчук и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 6 сентября, сборная России в Буапеште сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча начнется в 19.00 (мск).

3 сентября команда Станислава Черчесова обыграла Сербию (3:1) в стартовой игре Лиги наций.

Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Венгрия — Россия

Венгрия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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