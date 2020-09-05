Венгрия — Россия: где и когда смотреть трансляцию матча
16:50
В воскресенье, 6 сентября, сборная России в Буапеште сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Встреча начнется в 19.00 (мск).
3 сентября команда Станислава Черчесова обыграла Сербию (3:1) в стартовой игре Лиги наций.
Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
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