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Сборная России может провести матч с Венгрией в 2025 году

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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация ведет переговоры с Венгерской футбольной федерацией о проведении товарищеского матча между национальными командами в 2025 году.

«Проведение матчей мы обсуждаем с руководством федераций, а не с министерствами. Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд. В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В пятницу, 7 июня, в Минске состоится контрольный поединок между сборными России и Белоруссии. Ранее сообщалось, что на местном стадионе «Динамо» ожидается аншлаг.

Сборная России отстранена от всех международных турниров по решению ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
РФС
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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