Пименов поделился ожиданиями от матча России с Белоруссией

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал, чего ждет от товарищеского матча национальной команды с Белоруссией. Встреча пройдет завтра, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 мск.

«Будет тяжелый матч, потому что настроение, как мне кажется, у футболистов сборной России уже отпускное. Интересно посмотреть, кто и как отнесется к этой игре. По составу сборная России, конечно, предпочтительнее выглядит. Матч обязательно буду смотреть», — цитирует Пименова «РБ Спорт».