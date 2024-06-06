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Чернов назвал причину паузы в игре за сборную России

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о паузе в игре за национальную команду России по футболу.

«Попал в ЦСКА, много аренд было, играл в первой лиге. Думаю, что на первую лигу не особо смотрят, когда вызывают игроков в национальную команду. Старался всегда, выкладывался на 100 процентов, но там уже тренер решает. Безусловно, я соскучился по сборной», — приводит ТАСС слова футболиста.

Также он ответил на вопрос о том, как узнал о вызове в сборную.

«Провели отрезок из хороших матчей. Кто-то из ребят в клубе говорил, что вызовут. Узнал о вызове, когда победили «Краснодар». [Тренер сборной России] Николай Николаевич Писарев подошел после игры, сказал готовиться к сборной. Я понял, что все правильно делаю. Сначала увидел расширенный список, потом уже окончательный», — добавил Чернов.

Чернов попал в окончательный состав сборной России на июньский сбор. 7-го числа россияне проведут товарищеский матч против сборной Белоруссии. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: ТАСС
Никита Чернов
Футбол
Сборная России по футболу
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