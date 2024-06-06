Габулов: «Захаряна есть кем заменить, у сборной хороший состав»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» новость о том, что Арсен Захарян не сыграет в матче с Белоруссией из-за болезни.

«Его есть кем заменить, у нас в сборной хороший состав. Особенно это было видно в матче против Сербии. Поэтому я не думаю, что это сильно скажется на результате», — сказал Габулов «СЭ».

5 июня пресс-служба РФС заявила о том, что полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не примет участия в матче с Белоруссией по причине простуды. Товарищеская игра между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Абустин