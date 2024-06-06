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Сегодня, 20:09

Главный тренер сборной Белоруссии Феррер рассказал, что думает о Карпине

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер рассказал, что думает о сборной России перед товарищеским матчем с Россией. Он также поделился мнением о Валерии Карпине.

— У России много потерь в составе. Россия все равно фаворит?

— Скажу после матча! Конечно, мы в курсе, что ряд важных игроков не сыграют с нами. Но иногда это дополнительный стимул для молодых футболистов. Посмотрим, как это скажется.

— Карпин поиграл в Испании — он запомнился вам как футболист? И что ждете от противостояния с ним? Он пообещал с вами поговорить по-испански.

— Пару лет назад мы пересеклись с Карпиным на сборах, когда я возглавлял «Кайрат», а он работал в «Ростове». Жили в одном отеле. Пообщались там. Конечно, я помню его карьеру — он много забивал, отдавал голевые передачи. Буду рад снова встретиться с ним завтра.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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