Карпин: «Удивить меня могут только наши футболисты. В плохую сторону»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы по товарищескому поединку против национальной команды Белоруссии.

— Белоруссию возглавляет испанский специалист. Есть какие-то особые ожидания от встречи с ним?

— Ну, по-испански поговорим. Хотя у нас и в сборной испанцы есть, и в «Ростове» они есть.

— Вы говорили, что давно не были в Минске... Будет свободное время?

— Свободное время будет — понесемся в аэропорт и полетим в отпуск.

— Чем Белоруссия может удивить Россию?

— Я только что сказал, что мы вообще не фавориты. Тем более не явные. Удивить меня могут только наши футболисты. В плохую сторону.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.