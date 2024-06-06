Алексей Миранчук — о матче с Белоруссией: «Хочется показать качественный футбол с голами»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, как в Белоруссии встретили российских футболистов, прибывших на товарищеский матч.

— Поздравляем с победой в Лиге Европы. Как после этого ты изменился?

— Спасибо за поздравления. Рано говорить об изменениях. Всегда мечтал выиграть в Европе — получилось войти в историю. Но я пока все тот же.

— Как оцените прием в Белоруссии и какие ожидания от матча?

— Встретили хлебом с солью, очень гостеприимно. Хорошая погода, город. Хочется показать качественный футбол с голами и завершить сезон на хорошей ноте.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.