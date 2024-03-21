Карпин — о матче сборной России: «Скучаю по такой атмосфере на матчах РПЛ»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от атмосферы на «ВТБ Арене» на товарищеском матче с Сербией (4:0).
— Как вам атмосфера на стадионе?
— Скучаю по такой атмосфере на матчах РПЛ. Не только по болельщикам, хотя это в большей степени. Если бы остались в равных составах, был бы накал.
— Следующий матч с Парагваем. Будет ротация?
— Ротация обязательно будет. Если говорить про стили, то это абсолютно другая сборная, не такая как Сербия. У Парагвая сильная сборная, много хороших индивидуальных игроков.
25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».
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