Карпин — о матче сборной России: «Скучаю по такой атмосфере на матчах РПЛ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями от атмосферы на «ВТБ Арене» на товарищеском матче с Сербией (4:0).

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Скучаю по такой атмосфере на матчах РПЛ. Не только по болельщикам, хотя это в большей степени. Если бы остались в равных составах, был бы накал.

— Следующий матч с Парагваем. Будет ротация?

— Ротация обязательно будет. Если говорить про стили, то это абсолютно другая сборная, не такая как Сербия. У Парагвая сильная сборная, много хороших индивидуальных игроков.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».