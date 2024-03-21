Сорокин заявил, что сборная России могла бы отобраться на Евро-2024

Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

В прошедшей встрече у российской команды голы забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Динамичная хорошая игра. Мне понравилось. Удаление? Можно было и пожалеть. Но судья всегда прав. Мне кажется, эмоционально это немного подсадило наших противников. Если бы эта сборная отбиралась на Евро? Думаю, шансы выйти точно были бы. Поеду ли я на Евро? Если пригласят, то поедем», — сказал Сорокин.

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

Финальная часть чемпионата Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.