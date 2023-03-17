Газзаев: «Пиняев показывает своей игрой, что является перспективным футболистом»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал попадание полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в окончательный список национальной команды на мартовский сбор.

«Пиняев сам дает возможности для этого вызова. Он показывает своей игроки, что является перспективным футболистом. Вызваны сильнейшие игроки, много молодых. Это радует. Нужно жить не только сегодняшним днем, но и думать о будущем», — сказал Газзаев «СЭ».

Всего в списке 29 футболистов, среди которых три дебютанта — вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

В финальном составе сборной России 8 футболистов «Спартака», 5 игроков «Ростова», по 3 футболиста из «Динамо» и «Локомотива», по 2 из «Краснодара» и «Зенита». Из ЦСКА, «Урала», «Сочи» и «Крыльев Советов» вызвано по одному игроку.