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17 марта, 12:10

Газзаев: «Пруцев и Денисов — игроки стартового состава. Показывают хороший уровень футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игроков «Спартака» Данила Пруцева и Даниила Денисова в окончательный список сборной России.

«Пруцев и Денисов — игроки стартового состава. Мы видим сейчас много молодых игроков из «Спартака», которые показывают хороший уровень футбола. Их приглашение вполне логичное», — сказал Газзаев «СЭ».

В финальном списке сборной России 29 футболистов, среди которых три дебютанта: вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Всего в составе 8 футболистов «Спартака», 5 игроков «Ростова», по 3 футболиста из «Динамо» и «Локомотива», по 2 из «Краснодара» и «Зенита». Из ЦСКА, «Урала», «Сочи» и «Крыльев Советов» вызвано по одному игроку.

Сборная России. Пять игроков «Ростова», Миранчук и Головин вошли в состав сборной России на матчи в марте
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Денис Денисов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Данил Пруцев
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