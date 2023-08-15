В Сенегальской федерации футбола заявили о готовности сыграть со сборной России, но не в этом году

Глава пресс-службы Сенегальской федерации футбола Кара Тиуне заявил, что проведение товарищеского матча со сборной России в 2023 году невозможно.

«Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча. Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре — матч с Алжиром, в октябре — две товарищеские игры с другими африканскими сборными. Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с России отложен на следующий год. Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация», — приводит слова Тиуне Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.