Кержаков — о невызове в сборную на Евро-2008: «Результат показывает, что выбор Хиддинка был правильным»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о причинах, по которым он не попал в состав национальной команды на Евро-2008.

«Возможно, дело в том, что, перейдя из «Севильи» в московское «Динамо», я забивал не так много — до Евро всего три мяча. Я не знаю причины, но хочется верить, что она в моей неготовности играть за сборную на тот момент. К тому же Россия дошла тогда до полуфинала, и результат команды показывает, что выбор тренера был правильным», — приводит слова Кержакова RT.

Сборная России стала бронзовым призером Евро-2008, дойдя до полуфинала турнира, где команда Гуса Хиддинка уступила Испании (0:3).