В РФС рассказали, сколько болельщиков поддержит Россию на матче в Катаре

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, сколько болельщиков поддержит национальную команду в гостевом матче против Катара.

«На матче в Катаре ожидается порядка 900 болельщиков сборной России», — сказали РИА «Новости» в организации.

Ранее в РФС рассказали, что в матче сборных России и Катара будет разрешено неограниченное количество замен.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.