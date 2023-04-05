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Сегодня, 21:34

Источник: сборные России и Ирака договорились о товарищеском матче в сентябре

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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Ирака достигли предварительной договоренности о проведении второго товарищеского матча в сентябре этого года, сообщает Iraq Football Podcast в соцсетях со ссылкой на Al Alrabia SportsTV.

По информации источника, игра пройдет в столице Ирака — Багдаде. Предыдущая встреча между национальными командами прошла 26 марта в Санкт-Петербурге и завершилась победой россиян со счетом 2:0. Голы забили Алексей Миранчук и Сергей Пиняев.

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Футбол
Сборная России по футболу
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