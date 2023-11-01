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Сегодня, 10:35

В Краснодаре подтвердили задержание экс-игрока сборной России Бугаева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Бугаева признали виновным в совершении правонарушении по статье 13.9 КоАП РФ. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

42-летнему спортсмену назначили наказание в виде административного ареста на 7 суток.

Ранее сообщалось, что Бугаева задержали в Краснодаре, обнаружив при нем около 500 граммов наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Алексей Бугаев
Футбол
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