В Госдуме отреагировали на слова Милевского о слабости сборной России по футболу
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова бывшего футболиста сборной Украины Артема Милевского о слабости сборной России. По мнению Милевского, украинский футбол сильнее российского.
«На сегодняшний день футбол России и Украины находится на одном уровне. У Украины славные футбольные традиции, но ничего страшного в этом нет. Но, например, в хоккее мы не слышали ни об одной украинской команде. В других видах спорта мы тоже не особо их видим. Даже если украинские футболисты будут выглядеть круче наших — ничего страшного. Значит, они лучше готовы. Но мы будем болеть за своих ребят! Российский футбол только в начале своего пути», — сказал Свищев «СЭ».
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