Милевский поверил в мем с нецензурной кричалкой про Дзюбу в раздевалке сборной России

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поверил в мем с нецензурной кричалкой в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы в раздевалке сборной России.

После победы российской команды над Словакией (1:0) в минувшем октябре в сети появился ролик, в котором с помощью монтажа наложили нецензурную кричалку в адрес Дзюбы на видео из раздевалки национальной команды.

«Я видел, как в раздевалке они кричали про Дзюбу, это, конечно...», — сказал Милевский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ведущие программы объяснили форварду, что видео, которое он видел — фейк.

«Это монтаж? Я-то думал... Я охренел. Думал, это вообще жесть. Еще и Георгич (Карпин — прим. «СЭ») ходит там, руками качает», — удивленно ответил Милевский.

В последний раз Артем Дзюба выходил на поле в составе сборной России в матче Евро-2020 против Дании (1:4). После увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды форвард не приезжал на сборы. Новый наставник сборной Валерий Карпин включал Дзюбу в расширенный список на октябрьские игры со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), но футболист отказался от вызова, заявив, что ему нужно набрать оптимальную форму.