Артем Милевский: «Украина закроет Россию в плане футбола»

Бывший форвард киевского «Динамо», «Тосно» и сборной Украины Артем Милевский считает, что украинский футбол сильнее российского.

— Сейчас сборная России сильнее Украины?

— Нет. Я считаю, что Украина закроет вас. Украина закроет Россию в плане футбола. Футболисты сильнее в Украине, и они знают, что делать им. То, что я смотрел — «Динамо» Москва, «Краснодар», «Спартак», — это немножко не то.

— У России есть шанс выйти из группы с первого места, а у Украины — нет.

— А когда нам разрешат в одной группе быть? Украине с Россией? Во было бы!

— Кто сейчас сильнейший игрок Украины?

— Ярмоленко. Да, ему уже тяжело, но... Ярмоленко — это характер, серьезнейший характер. Ему 4-5 голов осталось, чтобы побить рекорд Шевченко. Представляете? Видно, что на Евро ему было тяжело из-за того, что он пропустил какой-то отрезок сезона, но он сделал все для команды.

— Что скажешь об уровне российского футбола?

— Я был на матчах «Динамо» — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив». Да, сервис — топ. Но почему у вас уровень футбола тормознулся? Раньше были Халк, Алиев в «Локомотиве», Фернандеш, тренеры были. Были харизматичные футболисты, которых сейчас нет. Как-то это все так смотрелось... А сейчас никто даже не может ногу кому-то расцарапать, все на цыпочках бегают. «Локомотив» — «Спартак» — да, там была сеча, но без мысли. Это бросается в глаза. Просто нету мысли, чтобы что-то разыграть, какую-то стеночку. У вас просто нету мысли в футболе. Нету комбинаций. «Двоечка», кто-то с кем-то разыграл, и все. Здесь все как лебедь, рак и щука. Кто куда.

— Украинский чемпионат сильнее российского?

— Киевское «Динамо» в очередной раз закрыло бы «Спартак», — сказал Милевский в эфире «Коммент.Шоу»

Ранее Артем Милевский объявил о завершении карьеры. 36-летний экс-футболист трижды стал чемпионом Украины с киевским «Динамо» и четырежды выиграл Кубок страны. Чемпион и обладатель Кубка Белоруссии с брестским «Динамо».