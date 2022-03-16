В Госдуме назвали фантазерами западные СМИ за слова об отказе Дзюбы играть за сборную

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова западных СМИ CNN и NBC о невызове нападающего Артема Дзюбы в сборную России по политическим причинам.

«Они сейчас будут приписывать нам все, что угодно. Они фантазеры же. За Дзюбу может говорить только он сам. Их фантазии должны остаться при них. К сожалению, люди воспринимают и верят в эту неверную информацию. Это несправедливо, но это часть информационной войны против нашего государства», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 15 марта, тренерский штаб сборной России объявил состав команды на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба пропустит сбор по семейным обстоятельствам.