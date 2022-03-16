Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:54

В Госдуме назвали фантазерами западные СМИ за слова об отказе Дзюбы играть за сборную

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова западных СМИ CNN и NBC о невызове нападающего Артема Дзюбы в сборную России по политическим причинам.

«Они сейчас будут приписывать нам все, что угодно. Они фантазеры же. За Дзюбу может говорить только он сам. Их фантазии должны остаться при них. К сожалению, люди воспринимают и верят в эту неверную информацию. Это несправедливо, но это часть информационной войны против нашего государства», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 15 марта, тренерский штаб сборной России объявил состав команды на сбор, который пройдет в Москве с 21 по 27 марта. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что Дзюба пропустит сбор по семейным обстоятельствам.

Артем Дзюба. Фабрика фейков дошла до спорта. Запад зацепился за отказ Дзюбы от сборной

Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
1
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
«Он был готов на все ради семьи». Хабиб и другие звезды ММА спасают экс-чемпиона, стрелявшего в педофила
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин: «Жаль, что сборная не будет играть в официальных матчах, был проделан большой путь до ЧМ»

«Любая негативная новость про Россию будет раздута». Журова высказалась о ситуации с Дзюбой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости