Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:54

Шунин: «Жаль, что сборная не будет играть в официальных матчах, был проделан большой путь до ЧМ»

Шунин поделился эмоциями после вызова в сборную России на мартовские сборы
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после вызова в сборную России на мартовские сборы.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны. Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. С Виталием Кафановым мы уже созвонились. Очень хочу поработать с Валерием Карпиным и его тренерским штабом», — приводит слова Шунина Telegram-канал РФС.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее был объявлен состав команды.

Источник: https://t.me/teamrussia/1525
Антон Шунин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Виталий Кафанов
0
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заика: «Для меня сейчас главное — сам вызов в сборную, возможность потренироваться на другом уровне»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости