Шунин: «Жаль, что сборная не будет играть в официальных матчах, был проделан большой путь до ЧМ»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями после вызова в сборную России на мартовские сборы.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны. Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. С Виталием Кафановым мы уже созвонились. Очень хочу поработать с Валерием Карпиным и его тренерским штабом», — приводит слова Шунина Telegram-канал РФС.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее был объявлен состав команды.