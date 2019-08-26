В день матча России с Казахстаном в Калининграде выступит рэпер ST и будет работать казахская кухня

9 сентября на стадионе в Калининграде пройдет отборочный матч чемпионата Европы-2020 между национальными сборными России и Казахстана. Начало встречи — в 20:45 по местному времени.

Перед матчем болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа на площади стадиона «Калининград», сообщается в пресс-релизе РФС. Зрители смогут побывать на концерте рэпера ST, попробовать казахскую национальную кухню, посетить зоны бесплатного барбершопа и аквагрима сборной, сыграть в футбол с легендами сборной России и многое другое. Начало развлекательной программы на стадионе — в 18:00.