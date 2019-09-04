Угадайте погоду в Шотландии по лицу Смолова. Фото
22:33
Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов опубликовал новый пост в своем Instagram. На нем игрок позирует по прилету в Глазго, где россияне в пятницу сыграют в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии.
— Коротко о погоде в Шотландии, — написал Смолов.
Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).
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