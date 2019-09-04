Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Угадайте погоду в Шотландии по лицу Смолова. Фото

22:33
Теги:

Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов опубликовал новый пост в своем Instagram. На нем игрок позирует по прилету в Глазго, где россияне в пятницу сыграют в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии.

— Коротко о погоде в Шотландии, — написал Смолов.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир