УЕФА не против проведения товарищеского матча между Россией и Таджикистаном

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос «СЭ» об авторизации товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА, поэтому участие России в предлагаемом товарищеском матче (который также подлежит одобрению ФИФА) не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в УЕФА соревнования», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе на стадионе «Памир». Начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.