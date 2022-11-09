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Филимонов — о предстоящих матчах сборной России: «В качестве утешения можно с кем-то сыграть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс футболист «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России.

«Вопрос не стоит о классе соперника. Вопрос стоит о том, чтобы провести какие-то контрольные матчи. Есть выражение: «Дареному коню в зубы не смотрят». Тут такой же посыл. В качестве утешения, что можно с кем-то сыграть», — сказал Филимонов «СЭ».

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против Таджикистана, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.

Александр Филимонов
Сборная России по футболу
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