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Сегодня, 11:11

Опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске

Сборная России в ближайшие среду и пятницу примет на базе журналистов
Роман Шишов
Корреспондент
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Сборная России продолжает работу на учебно-тренировочном сборе в Новогорске и в ближайшие среду и пятницу примет на базе журналистов, информирует сайт РФС.

На субботу у команды запланировано совместное занятие с молодежной сборной

Полное расписание учебно-тренировочного сбора:

22 марта (вторник)

11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск». (Закрыта для СМИ).

23 марта (среда)

17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

24 марта (четверг)

11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).

25 марта (пятница)

11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

26 марта (суббота)

16:30 Совместная тренировка с молодежной сборной (Закрыта для СМИ).

Источник: https://rfs.ru/news/215453
Сборная России по футболу
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