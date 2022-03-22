Опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске

Сборная России в ближайшие среду и пятницу примет на базе журналистов

Сборная России продолжает работу на учебно-тренировочном сборе в Новогорске и в ближайшие среду и пятницу примет на базе журналистов, информирует сайт РФС.

На субботу у команды запланировано совместное занятие с молодежной сборной

Полное расписание учебно-тренировочного сбора:

22 марта (вторник)

11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск». (Закрыта для СМИ).

23 марта (среда)

17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

24 марта (четверг)

11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).

25 марта (пятница)

11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

26 марта (суббота)

16:30 Совместная тренировка с молодежной сборной (Закрыта для СМИ).