Опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске
Сборная России продолжает работу на учебно-тренировочном сборе в Новогорске и в ближайшие среду и пятницу примет на базе журналистов, информирует сайт РФС.
На субботу у команды запланировано совместное занятие с молодежной сборной
Полное расписание учебно-тренировочного сбора:
22 марта (вторник)
11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск». (Закрыта для СМИ).
23 марта (среда)
17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.
24 марта (четверг)
11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).
25 марта (пятница)
11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.
26 марта (суббота)
16:30 Совместная тренировка с молодежной сборной (Закрыта для СМИ).