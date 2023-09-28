Тренер юношеской сборной России прокомментировал решение УЕФА допустить российские команды к турнирам

Старший тренер сборной России до 16 лет Андрей Аксенов отреагировал на решение УЕФА допустить российские юниорские команды до участия в международных турнирах.

«Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования — это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это все же не самое важное.

На данный момент ждем разъяснений и деталей, не до конца понятно, как именно это произойдет. Но, конечно, мы будем рады, если сможем присоединиться к стартующему розыгрышу чемпионата Европы. Сейчас у нас запланирован сбор в Белоруссии в октябре. Окончательно планы определятся после того, как нас проинформируют о дальнейших шагах», — приводит ТАСС слова Аксенова.

Во вторник, 26 сентября исполком УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования своего флага и гимна.