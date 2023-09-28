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Фетисов о бойкоте Украины и Англии турниров УЕФА с участием россиян: «Да и хрен с ними»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» решение Футбольной ассоциации Англии и Украинской ассоциации футбола бойкотировать турниры под эгидой УЕФА, в которых будут участвовать российские команды до 17 лет.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к участию в международных турнирах российские юношеские сборные. Команды могут выступать на нейтральной территории без использования флага и гимна страны.

«Пусть не участвуют. Это из решение. Участие и запрет — два разных подхода. Причем здесь дети на самом деле... Может ли бойкот сказаться на проведении соревнований? Да и хрен с ними, не будет их и не будет. Это их решение», — сказал Фетисов «СЭ».

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании также отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Футболисты сборной России до&nbsp;17 лет. Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?

Сборная Англии по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
Вячеслав Фетисов
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