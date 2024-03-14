Чанов удивлен вызовом Максименко в сборную России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о голкиперах, вызванных на товарищеские матчи сборной России.

«Думаю, можно сказать, что я удивлен вызову Максименко в сборную, меня спартаковские вратари в целом не сильно впечатляют в последнее время. Видимо, руководство сборной решило посмотреть на него в составе национальной команды, в каком он психологическом состоянии, как он взаимодействует с защитниками.

Честно говоря, удивлен еще, что Лантратова в этот раз не пригласили в сборную. Но тут повторюсь, наверное, тренерский штаб хочет охватить больше кандидатов, чтобы посмотреть на них в антураже национальной команды», — цитирует Чанова Legalbet.

Сборная России 21 марта проведет товарищеский матч с Сербией и 25-го — с Парагваем.