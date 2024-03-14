Захарян вылетит в сборную России после матча с «Кадисом» 15 марта

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вылетит в расположение сборной России после матча с «Кадисом».

«Настрой у него великолепный, боевой, едет с удовольствием выступать за сборную», — цитирует РИА «Новости Спорт» представителя игрока Геннадия Голубина.

Матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» в 29-м туре ла лиги состоится 15 марта.

Захарян вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские игры с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).